USA avizujú uvalenie nových sankcií na Rusko pre smrť Navaľného

Washington 20. februára (TASR) - Spojené štáty v piatok - v predvečer druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu - oznámia uvalenie nových sankcií na Rusko v reakcii na smrť opozičného lídra Alexeja Navaľného, informoval v utorok Biely dom.



"Na pokyn prezidenta Joea Bidena oznámime tento týždeň v piatok rozsiahly balík sankcií, aby sa Rusko zodpovedalo za to, čo sa stalo Navaľnému," citovala agentúra AFP hovorcu americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Podľa neho sú sankcie tiež odpoveďou na "všetky činy (Moskvy) počas krutej a brutálnej vojny (na Ukrajine), ktorá trvá už dva roky".



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov Kremľa. Podľa ruských úradov zomrel v piatok v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom. Mal 47 rokov. Väzenská služba uviedla, že odsúdenému politikovi prišlo po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie. Jeho rodina a spolupracovníci uvádzajú, že nemajú informácie o tom, kde sa nachádza jeho telo.



"Akýkoľvek príbeh sa ruská vláda rozhodne svetu povedať, je jasné, že ruský prezident Vladimir Putin a jeho vláda sú zodpovední" za smrť Navaľného, uviedol Kirby.



"Bez dôveryhodného vyšetrovania jeho smrti je ťažké dostať sa do bodu, keď budeme môcť Rusom jednoducho veriť," dodal s tým, že USA vyzývajú ruskú vládu na úplnú transparentnosť.



Putin výnosom podpísaným 19. februára - tri dni po smrti Navaľného - povýšil námestníka riaditeľa federálnej väzenskej služby (FSIN) Valerija Bojarineva do hodnosti generálplukovníka.