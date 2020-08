Azar: Vývoj očkovacej látky pre COVID-19 nie sú preteky o prvenstvo

Tchaj-pej 12. augusta (TASR) - Americký minister zdravotníctva Alex Azar v stredu uviedol, že snaha o vyvinutie očkovacej látky na koronavírusové ochorenie "nie sú preteky o prvenstvo", píše agentúra AP.



Azar to oznámil počas návštevy Taiwanu v reakcii na tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že jeho krajina ako prvá zaregistrovala vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2. Putinovo vyhlásenie však vyvolalo pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti novej vakcíny aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Podľa Azara USA kombinujú schopnosti svojej vlády, hospodárstva a biofarmaceutického priemyslu, aby "čo najrýchlejšie v prospech občanov Spojených štátov, ale aj v prospech ľudí na celom svete poskytli bezpečnú a účinnú očkovaciu látku".



Tvrdí tiež, že USA zabezpečili zmluvu o pokročilej výrobe vakcíny vyvíjanej spoločnosťou Moderna a uzavreli dohody o dodávkach s ďalšími piatimi firmami, ktoré na vakcínach pracujú.



Podľa neho štyri zo šiestich spoločností, ktoré sú predmetom zmluvy, uviedli vo výsledkoch testov, že vakcíny produkujú - a to bez závažných vedľajších účinkov - viac protilátok proti vírusu než ľudia, ktorí sa z ochorenia COVID-19 už vyliečili.



Azar tiež dodal, že vakcíny dvoch spoločností vstúpili do tretej skúšobnej fázy, zatiaľ čo ruská očkovacia látka sa do tohto štádia len dostáva bez toho, aby vláda o pokrokoch zverejnila akékoľvek informácie.



Proces vývoja vakcíny zo strany USA by mal umožniť, aby sa do konca roka vyrobila "štandardná, bezpečná a účinná vakcína" dostupná v desiatkach miliónoch dávok, uzavrel minister zdravotníctva.