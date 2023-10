USA: Barbarstvo Hamasu ukazuje, že vyhrážky rukojemníkom sú vážne

Washington 10. októbra (TASR) - Podľa Bieleho domu "barbarstvo" Hamasu pri masívnom útoku na Izrael ukazuje, že vyhrážky o poprave zajatých rukojemníkov treba brať vážne. TASR prevzala utorkovú správu z tlačovej agentúry AFP.



"Nemôžeme brať takúto vyhrážku na ľahkú váhu," povedal hovorca Rady pre národné bezpečnosť Kirby pre spravodajskú televíziu CNN. "Treba to brať vážne, pretože Hamas už ukázal, akého barbarstva je schopný," dodal. Odmietol tiež možnosť operácie na záchranu zadržiavaných Američanov v pásme Gazy.



"Nevieme, či sú medzi tými ľuďmi Američania. Nevieme, kde sú. Nevieme, ako sú zadržiavaní. A je to aktívna vojnová zóna. Takže to sťažuje možnosti, ktoré máme," vyhlásil. "Ale je jasné, že urobíme všetko, čo môžeme, aby sme pomohli s touto rukojemníckou krízou," dodal.



Prezident Joe Biden v pondelok vyhlásil, že pri útoku Hamasu bolo zabitých najmenej 11 Američanov a niekoľko občanov USA je aj medzi zajatými.



Spojené štáty ponúkli Izraelu spravodajské informácie a "odborné znalosti v zachraňovaní rukojemníkov", informoval Kirby. Už v pondelok povedal, že USA "nemajú v úmysle položiť nohu na územie", kde prebieha konflikt medzi Izraelom a Hamasom, a tým ho zhoršiť.



Hamas od pozemného útoku na Izrael zadržiava asi 150 rukojemníkov, medzi nimi aj deti, seniorov a mladých ľudí, ktorých zajal na hudobnom festivale v Izraeli pri hraniciach s pásmom Gazy a zavraždil tam približne 270 účastníkov.