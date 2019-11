Beto O'Rourke odstúpil zo súboja o prezidentskú nomináciu

Washington 2. novembra (TASR) - Bývalý texaský kongresman Beto O'Rourke v piatok oznámil, že odstupuje zo súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby v roku 2020. Dôvodom sú podľa jeho slov nízke preferencie v prieskumoch a problémy s financovaním predvolebnej kampane, informovala agentúra AFP.



"Aj keď je ťažké to prijať, je mi teraz jasné, že táto kampaň nemá prostriedky na to, aby bola úspešná," uviedol vo vyhlásení O'Rourke.



Štyridsaťsedemročný Texasan sa spomínal ako potenciálny kandidát, odkedy vlani len tesne prehral v súboji o senátny post so senátorom Tedom Cruzom. O'Rourke, ktorý svoju kandidatúru ohlásil v polovici marca, zrejme už znova nedokázal zapôsobiť svojou charizmou či optimizmom, skonštatovala AFP.



V posledných prieskumoch verejnej mienky O'Rourke získal iba dvojpercentnú podporu, čím výrazne zaostal za favorizovanými Joeom Bidenom, Elizabeth Warrenovoou či Berniem Sandersom.



Ako pripomenula AFP, O'Rourke je kritikom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého otvorene označil za "rasistu".



Len niekoľko minút po O'Rourkeovom odstúpení prezident svojho kritika a politického súpera zosmiešnil na Twitteri. "Och nie, Beto sa práve vzdal prezidentského súboja napriek tomu, že hovoril, že sa 'pre to narodil'. Nemyslím si to!" napísal Trump.