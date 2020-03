Bezpečnostná rada OSN prijala štyri rezolúcie e-mailovým hlasovaním

New York 31. marca (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN v pondelok jednohlasne prijala štyri rezolúcie. Členské krajiny po prvý raz hlasovali prostredníctvom e-mailu z dôvodu pandémie koronavírusu, informovala v utorok agentúra AP.



Členovia BR v pondelok rozhodli o ponechaní vojakov v sudánskom regióne Dárfúr do konca mája 2020 a predĺžili pôsobenie politickej misie OSN v Somálsku do 30. júna tohto roka.



Takisto do 30. apríla predĺžili mandát expertnej skupiny BR OSN v Severnej Kórei, ktorá je poverená monitorovaním dodržiavania sankcií. Členské krajiny rady tiež zdôraznili dôležitosť podpory rozsiahlych mierových operácií OSN.



Zástupcovia členských krajín Rady, ktorá je najvplyvnejším orgánom OSN, v ostatných týždňoch rokujú len prostredníctvom videokonferencie; posledné zasadnutie BR v newyorskom sídle OSN sa uskutočnilo 12. marca. Mesto New York, kde sa nachádza hlavné sídlo OSN, je totiž vážne postihnuté pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.