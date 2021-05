Biden chce mať do júla zaočkovaných 70 percent dospelých Američanov

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden si stanovil nový cieľ v boji proti pandémii koronavírusu v USA. Chce dosiahnuť, aby do 4. júla, na ktorý pripadá Dňa nezávislosti, bolo aspoň prvou dávkou vakcíny zaočkovaných 70 percent dospelých Američanov, oznámil v utorok Biely dom.



Do toho istého termínu má byť tiež úplne zaočkovaných 160 miliónov dospelých obyvateľov USA, uviedli agentúry AP a AFP.



K tomu má dopomôcť aj nová stratégia Bieleho domu pri distribúcii očkovacích látok proti covidu. Vakcíny sa budú po novom presúvať z tých amerických štátov, kde je o ne menší záujem, do iných štátov, ktorých obyvatelia prejavujú vyššiu ochotu k vakcinácii.



Zjednodušiť sa má aj prístup Američanov k vakcínam v čase, keď začína celkový záujem o očkovanie proti covidu v USA klesať.



Minimálne prvú dávku vakcíny už dostalo viac ako 56 percent dospelých obyvateľov Spojených štátov a plne zaočkovaných je už skoro 105 miliónov ľudí. V USA sa momentálne aplikuje približne 965.000 prvých dávok očkovacích látok za deň. Podľa agentúry AP je toto tempo takmer dvojnásobne vyššie, než by bolo potrebné na dosiahnutie nových Bidenových cieľov.



Oficiálne ich prezident predstaví počas prejavu, ktorý prednesie v utorok z Bieleho domu. Krátko pred prejavom o nich informovali predstavitelia Bidenovej administratívy.