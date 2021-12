Biden je pripravený podniknúť kroky proti možnej ruskej invázii

Na archívnej snímke hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP

Washington 4. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok povedal, že je odhodlaný podniknúť kroky, aby Rusku sťažil možnú inváziu na Ukrajinu. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.Biden podľa svojich slov pripravuje iniciatívu, ktorá výrazne sťaží postup Ruska vo veci možnej invázie. Prezident takisto o tejto záležitosti komunikuje so spojencami v Európe i ukrajinskými úradmi, píše stanica CNN.Biden a ruský prezident Vladimir Putin majú v blízkej dobe absolvovať videokonferenciu, pripomína AFP.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po štvrtkovom rokovaní so svojim ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom povedal, že Biden a šéf Kremľa Putin budú "pravdepodobne" čoskoro spolu diskutovať o konflikte na východe Ukrajiny.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok povedal, že presný dátum rozhovorov ešte nebol určený, píše agentúra Interfax. Mohli by sa však podľa jeho slov uskutočniť v utorok 7. decembra.Rusko vehementne odmieta podozrenia Kyjeva a Západu, že by plánovalo vojenský útok voči Ukrajine. Tá tvrdí, že v blízkosti jej hraníc sa zhromaždilo už vyše 94.000 ruských vojakov.Kremeľ v piatok uviedol, že Putin bude od Bidena požadovať záväzné záruky, že sa Ukrajina v budúcnosti nestane súčasťou Severoatlantickej aliancie. Podľa Kyjeva by sa mal šéf Bieleho domu telefonicky spojiť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.