USA: Biden nevylučuje stretnutie s Kim Čong-unom

Soul 21. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v sobotu počas návštevy Južnej Kórey povedal, že úplne nevylučuje možné stretnutie so severokórejským lídrom Kim Čong-unom. Bude to však závisieť od postoja severokórejského lídra. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky stanice CNN.



"Bude to závisieť od toho, či to myslí úprimne a vážne," povedal Biden novinárom v Soule. Jeho vyjadrenie sprostredkovala stanica CNN.



Biden sa v sobotu v juhokórejskom hlavnom meste (Soul) stretol s prezidentom krajiny Jun Sok-jolom. Po stretnutí uviedli, že zvažujú rozšírenie svojich spoločných vojenských cvičení v reakcii na hrozby, ktoré predstavuje Severná Kórea.



Obaja lídri tiež potvrdili cieľ úplnej denuklearizácie Kórejského polostrova a kritizovali Severnú Kóreu (KĽDR) za eskaláciu skúšok balistických rakiet, uvádza sa vo vyhlásení po stretnutí oboch lídrov. Prezidenti zároveň vyzvali Pchjongjang na návrat k rokovaniam a zdôraznili, že cesta k dialógu o mierovom riešení so Severnou Kóreou je otvorená.



Rozhovory o denuklearizácii Severnej Kórey nepokročili, odkedy v roku 2019 stroskotal posledný summit bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unom vo vietnamskom Hanoji. Bidenov predchodca Trump sa so severokórejským lídrom stretol v rokoch 2018 a 2019 celkom trikrát, pripomína DPA.