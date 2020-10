USA: Biden odmietol Trumpov návrh odložiť tretiu debatu na 29. októbra

Washington 8. októbra (TASR) - Kampaň demokratického kandidáta na prezidenta Spojených štátov Joea Bidena odmietla vo štvrtok návrh prezidenta Donalda Trumpa presunúť tretiu prezidentskú debatu na 29. októbra. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



"Trump sa dnes rozhodol odstúpiť z debaty 15. októbra. Trumpovo nevyspytateľné správanie mu nedovoľuje prepisovať kalendár a vyberať si podľa seba nové termíny," uviedla vo vyhlásení šéfka komunikačného odboru Bidenovej kampane Kate Bedingfieldová.



Poukázala na to, že o termínoch debát nerozhoduje Trump, ale Komisia pre prezidentské debaty (CPD). Bidenova kampaň ešte v júni súhlasila s troma termínmi - 29. septembrom, 15. októbrom a 22. októbrom, pripomenula.



"Tešíme sa na účasť na poslednej debate naplánovanej na 22. októbra, uviedla s tým, že už i tak ide o najneskorší termín pred konaním volieb za posledných 40 rokov. "Donald Trump sa môže objaviť, alebo to môže znova odmietnuť. Je to jeho výber," dodala.



Trumpova kampaň vo štvrtok navrhla, aby sa v poradí druhá debata o týždeň posunula z pôvodného termínu 15. októbra na 22. októbra a tretia následne z 22. októbra na 29. októbra, čo by bolo len niekoľko dní pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 3. novembra.



Organizátori debaty vo štvrtok rozhodli o zmene jej tradičného osobného formátu na virtuálny po tom, čo mal Trump minulý týždeň pozitívny test na nový druh koronavírusu a následne bol hospitalizovaný so súvisiacimi komplikáciami.



Trump účasť na online formáte debaty okamžite odmietol a vyzval na stretnutie kandidátov na post amerického prezidenta tvárou v tvár. Virtuálny formát by podľa neho prospel jeho demokratickému súperovi.