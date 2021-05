Biden odsúdil Bielorusko za nútené pristátie lietadla

Washington 25. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v noci na utorok rázne odsúdil Bielorusko za nútené pristátie lietadla v Minsku a následne zadržanie novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube. Informovala o tom agentúra AFP.



"Tento poburujúci incident a video, ktoré pán Pratasevič zrejme natočil pod nátlakom, sú hanebnými útokmi na politický disent a na slobodu tlače," povedal Biden po tom, ako bieloruská televízia odvysielala video, ktoré zachytáva Pratesevičovo priznanie, že zorganizoval hromadný protest v Minsku.



"Môžem potvrdiť, že nemám žiadne zdravotné problémy... Naďalej spolupracujem s vyšetrovateľmi a priznávam, že som zorganizoval masový protest v Minsku," hovorí Pratasevič vo videu. Novinár ďalej uviedol, že vo väzení s ním zaobchádzajú "maximálne správne a v súlade so zákonom".



"Vítam správy, že Európska únia vyzvala na cielené hospodárske sankcie a ďalšie opatrenia, a požiadal som svoj tím, aby vypracoval kroky na vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí sa podieľali (na zadržaní Prataseviča)," píše sa v Bidenovom vyhlásení.



"Spojené štáty sa pripájajú ku krajinám po celom svete a požadujú (Pratasevičovo) prepustenie, ako aj prepustenie stoviek politických väzňov, ktorí sú nespravodlivo zadržiavaní Lukašenkovým režimom," dodal Biden.



Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyjadrila v pondelok obavy, že Prataseviča v Bielorusku mučia, informuje agentúra DPA.



"Je veľmi pravdepodobné, že ho momentálne mučia členovia (bieloruských) špeciálnych síl," povedala Cichanovská.



Šéfredaktor komunikačného kanálu Nexta Live Tadeusz Giczan skôr v pondelok na Twitteri oznámil, že Pratasevič je pre problémy so srdcom v kritickom stave v nemocnici, odvolal sa pritom na Pratasevičovu matku.



"Zadržaná osoba je vo väzbe" a vedenie zariadenia, v ktorom je Pratasevič držaný "nedostalo žiadne sťažnosti na jeho zdravotný stav," napísal následne bieloruský minister vnútra Ivan Kubrakov na sociálnej sieti Telegram.



Lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu bolo podľa Bieloruska nútené pristáť v nedeľu v Minsku po prijatí správy údajne od palestínskeho hnutia Hamas, že na palube je bomba. Hovorca Hamasu Fawzí Barhúm tieto obvinenia rázne odmietol.



Po pristátí úrady zatkli novinára a opozičného aktivistu Ramana Prataseviča, ako aj jeho partnerku Sofiu Sapegovú. Počas prehliadky lietadla sa na palube nenašiel nijaký podozrivý predmet.



Prataseviča (26) spolu so Sciapanom Pucilom (22), druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradilo vlani v novembri Bielorusko na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti.



Úrady tak urobili na základe predošlých obvinení, že obaja mladí muži sa podieľali na organizovaní hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia.