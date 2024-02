USA: Biden označil Putina za šialeného sukinho syna

San Francisco 22. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden označil v stredu šéfa Kremľa Vladmira Putina za sukinho syna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Biden sa takto o Putinovi vyjadril počas krátkeho príhovoru na podujatí v San Franciscu, ktoré sa konalo v rámci jeho predvolebnej kampane, keď hovoril o klimatickej kríze.



"Máme tu šialených sukiných synov ako toho chlapa Putina a iných. Stále sa musíme obávať jadrového konfliktu, no existenčnou hrozbou pre ľudstvo je klimatická kríza," povedal Biden. Použil pritom skratku tejto nadávky - SOB (z anglického son of a bitch).



Šéf Bieleho domu túto nadávku použil aj v minulosti. Približne pred dvomi rokmi sa ho novinár televízie Fox News niečo spýtal a Biden túto nadávku zašomral do mikrofónu.



Viacero nelichotivých slov Biden adresoval aj Putinovi. Ruského prezidenta, ktorý nariadil inváziu na Ukrajinu, označil za "mäsiara" či "vojnového zločinca".



Biden takisto avizoval, že Spojené štáty v piatok predstavia nové sankcie proti Rusku za minulotýždňovú smrť lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného vo väzení za polárnym kruhom.



Na podujatí v San Franciscu Biden v stredu tiež kritizoval svojho pravdepodobného rivala v novembrových prezidentských voľbách exprezidenta Donalda Trumpa, ktorý sám seba prirovnal k osudu Navaľného pre svoje súdne trenice. Biden uviedol, že ho Trumpove vyhlásenia udivujú.