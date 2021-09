Generál, ktorý bez Trumpovho vedomia volal do Číny, má podporu Bidena

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Washington 15. septembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden vyjadril vo štvrtok "úplnú dôveru" v najvyššie postaveného amerického generála po odhaleniach, že hovoril dvakrát s čínskym partnerom v čase obáv o duševný stav vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.Biden odmietol výzvy republikánov na odvolanie predsedu Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Marka Milleyho za to, že údajne podkopával civilnú kontrolu nad armádou, keď vlani v októbri a tento rok v januári telefonoval bez vedomia prezidenta do Číny. Trump v tomto čase odmietal uznať svoju volebnú porážku v súboji s Bidenom.povedala novinárom v stredu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.Milley svoje telefonáty s čínskym generálom Li Cuo-čchengom, odhalené v utorok vo výňatkoch z novej knihy investigatívnych reportérov Boba Woodwarda a Roberta Costu, ako normálnu súčasť svojej práce. Podľa svojho hovorcu pravidelne komunikuje s hlavnými predstaviteľmi ozbrojených síl po celom svete vrátane Číny a Ruska a pri inkriminovaných telefonátoch si plnil svoje povinnosti "tlmočenia ubezpečení v snahe zachovať strategickú stabilitu".Woodward a Costa vo svojej knihe Peril (Nebezpečenstvo) píšu, že Milley a ďalší poprední národnobezpečnostní predstavitelia USA sa obávali, že Trump, rozhnevaný svojou porážkou, by mohol začať konflikt s Čínou alebo Iránom.Predstavitelia amerického ministerstva obrany podľa novinárov uviedli, že Čína sa obávala amerického útoku a mohla by si zle vysvetliť určité kroky USA, napríklad plánované vojenské cvičenia, ako prípravu na takýto čin.Milley s cieľom upokojiť čínsku stranu podľa knihy bez vedomia Trumpa telefonoval Limu, aby ho ubezpečil, že Washington žiaden vojenský zásah nechystá a že politický zmätok v USA je len istou negatívnou stránkou demokracie, uvádza AFP.Napriek tomu, keď v súvislosti s pokusmi Trumpa udržať sa pri moci začiatkom januára stúpalo vo Washingtone napätie, Milley zvolal schôdzku svojich zástupcov a povedal im, aby sa postarali o to, že ho budú informovať, ak by sa prezident pokúsil vypustiť jadrové zbrane.Trump Milleyho ostro kririzoval a obvinil ho zo zodpovednosti za chaotický odsun amerických síl z Afganistanu v auguste.uviedol Trump vo vyhlásení.