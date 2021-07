Biden podporil Trumpovo odmietnutie nárokov Pekingu v Juhočínskom mori

Washington 12. júla (TASR) – Vláda amerického prezidenta Joea Bidena potvrdila v nedeľu odmietavé stanovisko predošlej administratívy Donalda Trumpa voči takmer všetkým nárokom Číny v Juhočínskom mori. Varovala tiež Peking, že akýkoľvek útok na Filipíny v napätom regióne by znamenal reakciu USA vzhľadom na zmluvu o vzájomnej obrane. Informovala o tom agentúra AP.



Vyhlásenie amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena zverejnili pred piatym výročím rozhodnutia medzinárodného tribunálu v prospech Filipín v spore okolo nárokov Číny na oblasti mora okolo Spratlyho ostrovov a susedných útesov a plytčín. Peking tento verdikt odmieta.



Pred štvrtým výročím rozhodnutia Trumpova vláda vlani podporila tento verdikt, uviedla však tiež, že považuje za nelegitímne prakticky všetky nároky Pekingu v Juhočínskom mori mimo medzinárodne uznávaných čínskych vôd. Nedeľňajšie vyhlásenie potvrdzuje tento postoj Washingtonu.



„Nikde nie je námorný poriadok založený na pravidlách vo väčšom ohrození ako v Juhočínskom mori," uviedol Blinken. Čínu obvinil, že pokračuje v „nútení a zastrašovaní prímorských štátov juhovýchodnej Ázie, čím ohrozuje slobodu plavby v tejto kľúčovej globálnej dopravnej tepne".



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a pravidelne namieta voči prítomnosti amerických síl v regióne. Na celé toto more alebo jeho časti si robí nároky ďalších päť krajín – Filipíny, Brunej, Indonézia, Malajzia a Vietnam.



Peking sa snaží podporiť svoje nároky budovaním vojenských základní na koralových atoloch. Spojené štáty v tejto súvislosti vysielajú svoje vojenské lode na plavby v regióne, čo označujú za misie zamerané na presadzovanie voľnej plavby.