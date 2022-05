Biden položil kvety pri pamätníku obetí streľby na škole v Texase

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden hovorí o masovej streľbe v základnej škole Robb Elementary School v meste Uvalde v americkom štáte Texas, v pozadí prvá dáma USA Jill Bidenová 24. mája 2022 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Uvalde 29. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu pricestoval do texaského mesta Uvalde, kde položil veniec na pamiatku 21 obetí zastrelených v utorok na tamojšej základnej škole. TASR informuje na základe správ prevzatých z agentúr AFP a AP.Pred školu Robb Elementary School pozostalí umiestnili pamätník, ktorý tvorí 21 krížov s bielymi kvetmi s fotografiami obetí. Šéf Bieleho domu spoločne s manželkou Jill sa majú neskôr zúčastniť aj na katolíckej omši a stretnúť sa so smútiacimi príbuznými obetí masakru a tiež záchranármi, ktorí pri tragédii zasahovali.Osemnásťročný útočník Salvador Ramos zastrelil 19 detí a dvoch učiteľov. Motív jeho činu nie je stále jasný. Páchateľ nemal záznam v registri trestov a ani psychické problémy v minulosti.Bidenov poradca uviedol, že prezident chce pozostalým prejaviť svoj súcit a ukázať, že rozumie tomu, aký je to pre nich neskutočne strašný okamih. "" dodal poradca, ktorého citovala stanica CNN.Len pred menej ako dvoma týždňami navštívil Biden miesto masovej streľby v meste Buffalo v štáte New York, ktorej obeťami boli desiati Afroameričania.Prezident Spojených štátov počas sobotňajšieho prejavu na univerzite v meste Newark v štáte Delaware vyzval americký Kongres, aby sprísnil pravidlá týkajúce sa zbraní. "" povedal. "" dodal.Americké ministerstvo spravodlivosti v nedeľu oznámilo, že prešetrí reakciu zasahujúcich zložiek v Uvalde, a to spravodlivým, nestraníckym a nezávislým spôsobom, pričom výsledky vyšetrovania budú zverejnené, píše agentúra AP.Rezort spravodlivosti USA tak zareagoval na narastajúcu kritiku verejnosti a rodičov zabitých detí v súvislosti s tragickým incidentom. Miestne úrady v piatok priznali, že takmer 20 policajtov stálo približne 45 minút v chodbe pred dvoma prepojenými triedami, a až následne agenti americkej pohraničnej hliadky odomkli dvere a zasiahli proti útočníkovi, ktorého zastrelili. Neskôr toto konanie nazvali "".