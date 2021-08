Biden pre výbuchy v Kábule odložil stretnutie s izraelským premiérom

Washington 26. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v reakcii na útoky v Kábule odložil štvrtkové stretnutie s izraelským premiérom Naftalim Bennettom. Informovala o tom agentúra AP.



Biden mal Bennetta oficiálne privítať v Bielom dome. Ide o prvú návštevu premiéra židovského štátu v USA od jeho nástupu do funkcie. Stretnutie štátnikov bolo podľa Bieleho domu "odložené na neurčito".



Podľa izraelskej televízie Kanál 12 sa Bennettova delegácia pripravuje na možnosť, že v USA zostane aj cez víkend, pretože počas sabatu premiér nebude cestovať domov. Bennett sa mal pôvodne po stretnutí s Bidenom ešte štvrtok večer vrátiť do Izraela, kde sa mal cez víkend stretnúť s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Keďže Merkelová svoju cestu vo štvrtok tiež zrušila kvôli situácii v Afganistane, mohol by zostať vo Washingtone dlhšie.



Biden tiež zrušil štvrtkové virtuálne rokovanie so skupinou guvernérov, ktorí boli ochotní presídliť afganských utečencov utekajúcich z krajiny. Biely dom takisto odložil pravidelný brífing vládnych expertov o aktuálnej situácii v súvislosti s nárastom počtu nových prípadov variantu delta v USA.