Biden s Merkelovou diskutovali aj o Nord Streame 2

Washington 16. júla (TASR) – Americký prezident Joe Biden a dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vo štvrtok v Bielom dome zaviazali, že budú spolupracovať pri obrane proti ruskej agresii a postavia sa aj proti nedemokratickým krokom Číny. Po ich spoločnej tlačovej konferencii o tom informovala agentúra Reuters.



Biden zopakoval svoje obavy ohľadne výstavby plynovodu Nord Stream 2, cez ktorý bude prúdiť ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka, pričom obíde Ukrajinu. Spoločne s Merkelovou sa napriek rozdielnemu názoru na tento projekt podľa jeho slov zhodli na tom, že Rusku nesmie byť umožnené používať energetiku ako zbraň.



„Držíme pri sebe a budeme aj naďalej držať pri sebe pri obrane našich východných spojencov v NATO voči ruskej agresii," povedal Biden.



USA a Nemecko sú v rámci NATO kľúčovými spojencami, ich vzťah však ochladol za éry bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, pripomína Reuters. Biden s Merkelovou sa teraz zaviazali, že do budúcna vzájomné väzby posilnia.



V prípade plynovodu Nord Stream 2 sa Washington obáva, že tento projekt zvýši závislosť Európy od ruského plynu. USA tiež tvrdia, že tým, že plynovod obíde Ukrajinu a Poľsko, oslabí to bezpečnosť týchto krajín. Od Nemecka pritom žiadajú, aby nejakým spôsobom zabezpečilo, že sa tak nestane.



Nemecko a USA sa nezhodujú aj v niektorých ďalších otázkach, ako je partnerstvo s Čínou v rámci obchodných projektov, a tiež napríklad v otázke cestovných obmedzení, ktoré platia pre Európanov cestujúcich do USA, pripomína Reuters. V súvislosti s poslednými menovaným Biden uviedol, že touto témou sa zaoberajú príslušné úrady a on sám by mal byť do siedmich dní schopný zodpovedať, kedy sa cestovné obmedzenia pre Európanov zmiernia, uvádza agentúra AP.



Biden a Merkelová sa však zhodujú v celom rade ďalších otázok, pričom obaja chcú posilniť transatlantické vzťahy, ktoré utrpeli počas éry Trumpa a jeho častej kritiky amerických spojencov.



Obaja lídri sa vyjadrili aj k ničivým záplavám, ktoré sužujú západ Nemecka a vyžiadali si tam už prinajmenšom 59 obetí na životoch. Merkelová vyjadrila sústrasť pozostalým a zopakovala, že jej vláda urobí maximum pre to, aby zasiahnutým občanom pomohla. Biden označil záplavy za tragédiu a v mene USA kondoloval Nemecku i pozostalým.



Stretnutie Merkelovej s Bidenom trvalo podľa Reuters vyše hodinu. Biden uviedol, že spolupráca medzi USA a Nemeckom je silná a vyjadril vieru, že takou aj pretrvá. Merkelovú nazval skvelou „osobnou priateľkou aj priateľkou Spojených štátov". Kancelárka odvetila, že priateľstvo si váži.



Merkelová v rámci svojej návštevy vo Washingtone absolvovala ešte pred stretnutím s Bidenom pracovné raňajkami s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Harrisovej kancelária na margo stretnutia uviedla, že dvojica viedla „veľmi otvorený rozhovor".



Po stretnutí s Bidenom čakala Merkelovú s manželom slávnostná večera s manželmi Bidenovcami v Bielom dome. Na večeru boli okrem popredných predstaviteľov súčasnej americkej administratívy pozvaní aj bývalí americkí ministri zahraničných vecí ako Colin Powell a Hillary Clintonová a tiež súčasní lídri republikánskej menšiny v oboch komorách Kongresu – Mitch McConnell a Kevin McCarthy.