USA: Biden sa cíti dobre a môže začať cvičiť, hovorí jeho lekár

Washington 26. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden, ktorý bol minulý štvrtok pozitívne testovaný na koronavírus, v pondelok večer ukončil päťdňovú liečbu antivirotikom Paxlovid.



Ako povedal v utorok jeho lekár Kevin O'Connor, Biden sa cíti dostatočne dobre na to, aby sa znova začal venovať fyzickému cvičeniu, keďže príznaky covidu mu už ustúpili. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Prezident (Biden) sa cíti dosť dobre na to, aby opäť naštartoval svoj cvičebný režim," uviedol O'Connor.



AFP píše, že Biden je vášnivým cyklistom a dni údajne začína cvičením, ktoré zahŕňa aj posilňovanie s činkami.



Šéf Bieleho domu, ktorý je dosiaľ vôbec najstarším prezidentom USA, aký bol kedy zvolený, je od minulého týždňa, keď mu zistili covid v izolácii v Bielom dome. Aj za týchto podmienok neprestal plniť svoje pracovné povinnosti, avšak len na diaľku a v menej náročnom režime.



Prezident USA bol voči covidu plne zaočkovaný dvoma dávkami a následne dostal aj dve posilňovacie dávky vakcíny. V pondelok novinárom povedal, že sa cíti vynikajúco a dúfa, že do konca týždňa bude môcť pracovať už aj osobne, nielen online.



Biden mal spočiatku mierne symptómy ochorenia vrátane bolesti hrdla a tela, nádchy a kašľa. V pondelok jeho lekár oznámil, že nemá už takmer nijaké príznaky. Ako po minulé dni, aj v utorok O'Connor zopakoval, že prezident USA má v norme pulz, krvný tlak, teplotu aj frekvenciu dýchania a pľúca má čisté.