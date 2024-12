Biden sa pred koncom funkčného obdobia stretne s Meloniovou a pápežom

Washington 20. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v januári odcestuje do Talianska, aby sa osobitne stretol s premiérkou Giorgiou Meloniovou a pápežom Františkom, oznámil vo štvrtok Biely dom. Podľa všetkého by tak mohlo ísť o poslednú Bidenovu zahraničnú cestu pred odchodom z prezidentského úradu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Cieľom návštevy, ktorá sa bude konať od 9. do 12. januára, je posilniť vzťahy medzi USA a Talianskom a poďakovať sa Meloniovej za "silné vedenie skupiny G7 v uplynulom roku", ozrejmila vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.



Biden sa počas návštevy Talianska stretne aj s pápežom a bude "diskutovať o podpore mierového úsilia na celom svete", povedala hovorkyňa. Podľa Bieleho domu prezident vo štvrtok telefonicky hovoril s najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi a poďakoval sa mu za jeho "pokračujúce snahy o zmiernenie globálneho utrpenia".



Súčasný prezident USA je pritom len druhou hlavou štátu rímskokatolíckeho vierovyznania v histórii krajiny. Prvým bol John F. Kennedy, píše AP.



Cesta do Talianska sa uskutoční iba niekoľko dní predtým, ako Biden odovzdá prezidentský úrad novozvolenému republikánovi Donaldovi Trumpovi. Talianska pravicová premiérka Meloniová zablahoželala Trumpovi po jeho víťazstve v novembrových voľbách a vyzdvihla "neochvejné" väzby medzi oboma krajinami, pripomína AFP.