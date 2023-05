Biden sa v Hirošime neospravedlní za zhodenie atómovej bomby

Hirošima 19. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa počas summitu G7 v japonskej Hirošime neospravedlní za zhodenie atómovej bomby na toto mesto v roku 1945. Uviedol to vo štvrtok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Prezident v Parku mieru neposkytne vyhlásenie. Spolu s ďalšími lídrami krajín G7 sa zúčastní na kladení vencov a ďalších udalostiach," povedal Sullivan na palube Air Force One počas letu do Japonska. V Hirošime sa v piatok začína summit siedmich najvyspelejších krajín sveta.



Sullivan dodal, že nejde o bilaterálne stretnutie medzi USA a Japonskom. Biden však vo štvrtok rokoval s japonským premiérom Fumiom Kišidom.



Ten spojenectvo medzi Japonskom a USA označil za základy mieru a bezpečnosti v indo-tichomorskej oblasti. Tiež vyjadril presvedčenie, že celý svet je bezpečnejší, keď obe krajiny (Japonsko a USA) stoja pevne pri sebe. Biden pristál na leteckej základni americkej námornej pechoty Iwakuni, kde sa tiež stretol s americkými vojakmi.



Japonský premiér sa má vo štvrtok stretnúť aj s britským premiérom Rishim Sunakom. Jednou z hlavných tém trojdňového summitu (19. - 21. mája) bude byť kríza na Ukrajine. Sullivan na palube Air Force One povedal, že sa bude rokovať o bojisku na Ukrajine a situácii v spojitosti so sankciami i spoločných krokoch G7.



Predstavitelia skupiny G7 i pozvaní hostia z ďalších krajín by mali hovoriť o spoločnom postupe voči rastúcim ambíciám Číny a jej vojenským krokom v Taiwanskom prielive.



Viac než 140.000 ľudí zomrelo v Hirošime, na ktorú 6. augusta 1945 dopadla americká jadrová bomba. Výbuch druhej americkej jadrovej bomby 9. augusta v Nagasaki zabil približne 74.000 ľudí.



Biden Hirošimu navštívil ako druhý americký prezident. V roku 2016 sa tu Barack Obama stretol s preživšími tragédie a vyzval na svet bez jadrových zbraní. Formálne ospravedlnenie za zvrhnutie atómovej bomby však neposkytol.