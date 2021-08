Biden si uctí amerických vojakov, ktorí zahynuli pri útoku v Kábule

Washington 29. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden si v nedeľu uctí na leteckej základni v Doveri 13 amerických vojakov, ktorí zahynuli počas štvrtkového samovražedného útoku pri letisku v afganskej metropole Kábul, informovali agentúra AFP a AP.



Biden a jeho manželka Jill "sa stretnú s rodinami padlých amerických vojakov, ktorí obetovali svoje životy, aby zachránili Američanov, našich partnerov a našich afganských spojencov v Kábule," píše sa v dennom programe prezidenta USA.



Po stretnutí s rodinami sa Biden spolu s manželkou zúčastnia vojenskej ceremónie prijatia telesných pozostatkov vojakov, ktorí zahynuli v boji v zahraničí. Telá vojakov zosnulých v Kábule by totiž v nedeľu mali previesť z Afganistanu na základňu v Doveri.



Štvrtkový útok podniknutý teroristami z afganskej odnože skupiny Islamský štát (IS) si vyžiadal životy 13 amerických vojakov a zranil ďalších 18.



Biden po útoku sľúbil, že potrestá tých, ktorí sú za výbuch zodpovední a nariadil vojenským veliteľom vypracovať operačné plány na útoky na vedenie, majetok a zariadenia teroristickej organizácie IS. Prvý odvetný útok v tejto súvislosti vykonali americké zložky už v sobotu. Podľa ministerstva obrany (Pentagónu) pri útoku zahynuli dvaja vysokopostavení členovia IS a ďalší utrpel zranenia.