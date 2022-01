Biden svoj prvý prejav o stave Únie prednesie 1. marca

Washington 7. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden prednesie svoj prvý prejav o stave Únie 1. marca. Potvrdil to v piatok Biely dom, píše agentúra AP.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiová prezidentovi poslala oficiálne pozvanie, aby s týmto tradičným prejavom vystúpil na pôde amerického zákonodarného zboru.



"Ďakujeme Vám za Vašu odvážnu víziu a vlastenecké vodcovstvo, ktoré Ameriku vedú von z krízy do obdobia veľkého pokroku," napísala Pelosiová v liste prezidentovi. Krajina sa podľa nej slov zotavuje z pandémie a stáva sa lepšou.



"Pozývam Vás na spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu v utorok 1. marca, aby ste sa podelili o Váš pohľad na stav Únie," napísala.



Tento prejav býva zvyčajne na pláne v januári, príležitostne vo februári, pripomína AP. Tento rok je posunutý na marec z dôvodu pracovného zaťaženia amerického Kongresu, nárastu prípadov koronavírusu v dôsledku variantu omikron a blížiacich sa zimných olympijských hier.



Biden do úradu nastúpil 20. januára minulého roka. Na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu po prvý raz s prejavom vystúpil v apríli minulého roka pri príležitosti svojich prvých 100 dní v úrade. Hromadné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vtedy označil za najväčší logistický úspech v dejinách USA.



Bidenov predchodca Donald Trump naposledy prejav o stave Únie predniesol 4. februára 2020. Ameriku v ňom označil za "silnejšiu ako kedykoľvek predtým".



Trump v tom istom čase čelil ústavnej žalobe, pripomína AP. Senát ho však nasledujúci deň (5. februára) zbavil obvinení.