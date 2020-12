Biden varoval, že očkovanie bude pomalé, ak Kongres nezakročí

Wilmington 8. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v utorok varoval, že očkovanie proti koronavírusu v Spojených štátoch bude "pomalé a bude sa odkladať", ak Kongres súrne neschváli jeho financovanie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Biden, ktorý sa ujme prezidentského úradu 20. januára 2021, takisto prisľúbil, že jeho administratíva vykoná počas prvých 100 dní svojho pôsobenia najmenej 100 miliónov očkovaní.



"Je tu reálna možnosť, že po prvom kole očkovania bude toto úsilie pomalé a bude sa odkladať," povedal Biden novinárom. "Potrebujeme, aby Kongres a obe hlavné politické strany v ňom dokončili prebiehajúcu spoločnú prácu v tejto veci, inak budú milióny Američanov možno čakať na vakcínu o celé mesiace dlhšie," dodal.



Biden pri predstavovaní členov svojho tímu zdravotníckych odborníkov vyhlásil, že sú to ľudia "otestovaní krízou" a "nebudú ani trochu šetriť silami, len aby dostali pandémiu pod kontrolu".



Vysvetlil, že jeho prioritami bude "zrýchliť testovanie, vylepšiť zásobovaciu sieť a distribuovať vakcínu".



Novozvolený prezident dodal, že sa bude spoliehať na rady špičkového odborníka na infekčné choroby, lekára Anthonyho Fauciho, ktorý mu povie, "čo musím vedieť, a nie to, čo chcem vedieť".



Biden tiež povedal, že má v úmysle požiadať Američanov, aby počas jeho prvých 100 dní v prezidentskom úrade nosili na tvárach rúška. Dodal ešte, že ich nosenie nariadi všade tam, kde mu to umožní zákon, napríklad vo federálnych budovách či v lietadlách, vlakoch a autobusoch. "Toto nie je politické rozhodnutie, je to prejav vlastenectva," povedal Biden s rúškom na tvári.