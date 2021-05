Biden vyzval na prímerie v odbojnom etiópskom štáte Tigraj

Washington 27. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval na prímerie v konfliktom sužovanom štáte Tigraj na severe Etiópie. "Politické rany sa nezahoja silou zbraní," vyhlásil v stredu Biden, reagujúc na eskalujúce násilie v danej oblasti.



Bojujúce strany v Tigraji by mali vyhlásiť prímerie a dodržiavať ho, pričom eritrejské a amharské sily by sa mali stiahnuť, dodal podľa tlačovej agentúry DPA šéf Bieleho domu.



"Som hlboko znepokojený stupňujúcim sa násilím, ako aj prehlbovaním regionálnych a etnických rozdielov vo viacerých častiach Etiópie. Rozsiahle porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v Tigraji - vrátane sexuálneho násilia - je neprijateľné a musí sa skončiť. Rodiny z každého prostredia a každého etnika si zaslúžia žiť v mieri a v bezpečí vo svojej krajine," uviedol Biden.



Osobitný vyslanec americkej vlády pre oblasť Afrického rohu (východoafrické krajiny Džibutsko, Eritrea, Etiópia a Somálsko) Jeff Feltman na budúci týždeň opäť vycestuje do daného regiónu, kde sa bude usilovať o mierové riešenie tamojších konfliktov, dodal Biden.



Etiópska vláda vlani v novembri spustila na severe krajiny vojenskú ofenzívu proti Ľudovému frontu oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorý dovtedy ovládal územie tohto odbojného štátu. Násilnosti čoskoro prerástli do spletitého konfliktu zahŕňajúceho i susednú Eritreu.



Vláda v Addis Abebe dlho popierala, že v konfliktom zasiahnutom regióne operujú aj eritrejskí vojaci. Vyšlo to najavo až začiatkom apríla, keď Etiópia oznámila, že sa tieto sily majú stiahnuť.



Ofenzíva etiópskej armády prišla po rokoch napätia medzi TPLF a ústrednou vládou. Konflikt vyhnal z domovov už státisíce ľudí a spôsobil rozsiahle materiálne škody.