Biden za 100 dní v úrade podpísal 11 zákonov a 42 nariadení

Washington 29. apríla (TASR) – Americký prezident Joe Biden síce za svojich prvých 100 dní v úrade prijal oveľa menej zákonov ako jeho predchodcovia, podpísal však až 42 výkonných nariadení. Zároveň zrušil niekoľko kontroverzných rozhodnutí svojho predchodcu Donalda Trumpa, medzi nimi aj odstúpenie USA od parížskej klimatickej dohody a vystúpenie zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Americké médiá pri príležitosti prvých 100 dní novej administratívy už tradične hodnotia úspechy nových prezidentov a porovnávajú ich s predchádzajúcimi šéfmi Bieleho domu. Verejnoprávna stanica NPR v tejto súvislosti zhrnula kľúčové rozdiely medzi Bidenovou a Trumpovou administratívou.



Demokrat Biden doteraz podpísal 11 zákonov, pričom Trump za rovnakú dobu až 28. Biden okrem iného prijal aj kľúčový záchranný balík v hodnote 1,9 bilióna dolárov určený pre podniky a občanov USA postihnutých pandémiou, komentuje NPR.



Joe Biden síce zaostáva v počte podpísaných zákonov, doteraz však podpísal 42 výkonných nariadení, teda viac, ako ktorýkoľvek iný novozvolený prezident od čias Harryho Trumana, šéfa Bieleho domu z rokov 1945-1953. Trump za rovnaký čas podpísal 33 nariadení. Výkonné nariadenie upravuje postup federálnych úradov, nadobúda platnosť podpisom prezidenta a na rozdiel od zákona nevyžaduje schválenie Kongresom.



Biden zároveň ako šéf Bieleho domu doteraz anuloval až 62 z 219 nariadení, ktoré jeho predchodca podpísal počas svojich štyroch rokov v úrade. USA sa vďaka Bidenovi, okrem iného, vrátili k parížskej klimatickej dohode, zrušili proces vystúpenia z WHO a pozastavili výstavbu plota na južanských hraniciach s Mexikom. Trump za rovnaký čas zrušil 12 nariadení svojho predchodcu Baracka Obamu.



Miera nezamestnanosti v krajine je v súčasnosti 6 percent, pričom ešte pred rokom bola - pre pandémiu koronavírusu - na úrovni 14,8 percenta, vyplýva zo štatistík amerického ministerstva práce. V apríli 2017, na konci prvých sto dní Trumpovej administratívy, bolo nezamestnaných 4,5 percenta Američanov.



Bidenova popularita je podľa portálu fivethirtyeight.com, ktorý zhromažďuje a analyzuje všetky hlavné prieskumy verejnej mienky, na úrovni 54 percent. Ako pripomína NPR, Trumpova popularita počas jeho prezidentovania nikdy neprekročila hranicu 50 percent. Politická polarizácia v USA je však aj naďalej na vysokej úrovni, analyzuje NPR. S Bidenom, ktorý kandidoval za Demokratickú stranu, je spokojných až 93 percent demokratov, avšak len 12 percent republikánov.



Prezident Biden pri príležitosti tohto medzníka svojej administratívy vystúpil vo štvrtok pred spoločným zasadnutím oboch komôr Kongresu. Počas svojho prejavu označil hromadné očkovanie proti chorobe COVID-19 za najväčší logistický úspech v histórii amerického národa. Biden tiež v prejave spomenul prijatý záchranný balík v hodnote 1,9 bilióna dolárov určený pre podniky a občanov USA postihnutých pandémiou. Obhajoval aj svoj balík investícií do infraštruktúry vo výške 2,3 bilióna dolárov, ktorý ohlásil a predstavil tento mesiac. Zároveň pripomenul, že za jeho administratívy bolo podaných už viac ako 220 miliónov vakcín.



Biden takisto zdôraznil potrebu globálnej angažovanosti a spolupráce od pandémie koronavírusu až po zmenu klímy. USA za jeho predchodcu Donalda Trumpa presadzovali politiku unilateralizmu a vystúpili z množstva medzinárodných aliancií.