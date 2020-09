Biely dom sa vraj snažil zľahčiť správy tajných služieb o hrozbe Ruska

Washington 10. septembra (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti Brian Murphy tvrdí, že vedenie tohto rezortu naňho v ostatných dvoch rokoch vyvíjalo nátlak, aby vo svojich správach zľahčil hrozbu ruských zásahov do nadchádzajúcich amerických prezidentských volieb, pretože inak by "prezident nevyzeral dobre".



Murphy to uviedol v sťažnosti, ktorej znenie zverejnil v stredu Výbor pre kontrolu tajných služieb americkej Snemovne reprezentantov, informovala vo štvrtok stanica BBC.



Murphy ďalej uvádza, že bol v júli z postu námestníka ministra pre tajné služby a analýzu preradený na nižšiu pozíciu, lebo sa odmietal podvoliť tlaku a meniť svoje správy v zmienenej i ďalších otázkach, napríklad hrozbe, ktorú v USA predstavujú belošskí rasisti.



Tvrdí, že pokyny, ktoré na ministerstve dostával, boli protizákonné, a žiada, aby ho do zmieneného postu opätovne dosadili.



Rezort vnútornej bezpečnosti USA jeho tvrdenia poprel.



Murphy tvrdí, že v polovici mája 2020 dostal od ministra Chada Wolfa pokyn, aby "prestal podávať spravodajské analýzy týkajúce sa hrozby ruských zásahov... a namiesto toho začal podávať správy o zasahovaní zo strany Číny a Iránu". Wolf takýto pokyn údajne vydal na základe inštrukcií pochádzajúcich priamo od poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Roberta O'Briena.