Blinken pricestoval do Izraela na rokovania o Pásme Gazy

Tel Aviv 22. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok pricestoval do Izraela na rokovania s premiérom Benjaminom Netanjahuom a jeho kabinetom o situácii v Pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Očakáva sa napätá atmosféra počas rokovaní, pretože Blinken sa pokúsi partnerov presvedčiť, aby nenapredovali v plánoch na rozsiahlu vojenskú ofenzívu v Rafahu, píše na svojej webovej stránke stanica ABC. To by mohlo prehĺbiť humanitárnu krízu v Pásme Gazy.



"Rozsiahla vojenská operácia v Rafahu by bola chybou, niečím, čo nepodporujeme," uviedol Blinken vo štvrtok v Káhire.



Blinken nNetanjahuovi predstaví alternatívne riešenia situácie s hnutím Hamas v Rafahu. Rokovania budú pokračovať na budúci týždeň, keď do Washingtonu pricestuje izraelský minister obrany Joav Galant a osobitne aj delegácia izraelských predstaviteľov. Na vyslaní tejto delegácie sa Netanjahu dohodol telefonickc v pondelok s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Piatková návšteva Izraela je súčasťou Blinkenovej šiestej cesty po krajinách Blízkeho východu od vypuknutia vojny v Pásme Gazy. V stredu navštívil Saudskú Arábiu, kde sa stretol s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. V Káhire vo štvrtok o vojne v Pásme Gazy rokoval s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Stretol sa aj s rezortnými kolegami z Egypta, Saudskej Arábie, Kataru a Jordánska i ďalšími regionálnymi predstaviteľmi.