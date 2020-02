Bloomberg v prípade zvolenia za prezidenta predá svoju spoločnosť

Washington 19. februára (TASR) - Uchádzač o nomináciu Demokratickej strany pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami Michael Bloomberg hodlá v prípade zvolenia za šéfa Bieleho domu predať svoju spoločnosť Bloomberg L.P., ktorá z neho spravila miliardára.



Správu priniesla v noci na stredu tlačová agentúra Reuters, ktorá citovala členov jeho predvolebnej kampane.



Bloomberg L.P. poskytuje finančné informácie firmám z Wall Street, ako aj spravodajstvo. Spoločnosť je v súkromných rukách, pričom 78-ročný Bloomberg, ktorý ju založil v roku 1981, v nej vlastní väčšinový podiel. Podľa analytikov spoločnosť len vlani dosiahla výnos desať miliárd dolárov.



Bývalý starosta New Yorku už predtým vyhlásil, že by v prípade svojho zvolenia za prezidenta USA spoločnosť Bloomberg L.P. rád predal. Hovorkyňa jeho predvolebného tímu Galia Slayenová to potvrdila v utorok. "Ak ho zvolia za hlavu štátu, Mike (Michael) svoju spoločnosť predá," uviedla.



Bloomberg vstúpil do predvolebného zápasu vlani v novembri a čoskoro zaznamenal v prieskumoch verejnej mienky povzbudivé výsledky. V stredu absolvuje v nevadskom Las Vegas v rámci volebného cyklu svoju prvú debatu. Demokrati chcú vo voľbách 3. novembra poraziť súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Bloomberg investoval dosiaľ len do televíznej reklamy približne 132 miliónov dolárov (viac ako 119,5 milióna eur).