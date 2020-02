Bloomberg kritizoval amerického prezidenta a označil ho za klamára

Washington 5. februára (TASR) - Uchádzač o nomináciu Demokratickej strany pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami Michael Bloomberg kritizuje v televíznom spote amerického prezidenta Donalda Trumpa a označuje ho za klamára. Politický spot mali odvysielať viaceré televízie niekoľko hodín predtým, ako Trump prednesie na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu správu o stave Únie. Informoval o tom v utorok webová stránka The Hill.



"Skutočný stav Únie? Národ rozdelený rozhnevaným a neovládateľným prezidentom. Biely dom ovládajú lži, zmätok a korupcia. Ale nemusí to tak byť. Na budúci rok tu môžeme mať lídra, ktorý národ spojí. Mike Bloomberg to dokáže," zaznieva v Bloombergovom televíznom spote.



Politický reklamný spot mali odvysielať televízne stanice MSNBC, Fox a CNN.



Bloomberg, ktorý sa rozhodol uchádzať o nomináciu demokratov pred novembrovými voľbami až v novembri, investoval doposiaľ len do televíznej reklamy približne 132 miliónov dolárov (viac ako 119,5 milióna eur).



Trump kritizoval Bloomberga minulý týždeň, keď ho obvinil, že sa spolčil s Demokratickým národným výborom (DNC), aby zmanipuloval demokratické primárky v neprospech ďalšieho uchádzača o nomináciu Bernieho Sandersa. Bloomberg na to reagoval v nedeľu, keď povedal, že Trump "stále klame" a bojí sa, že v súboji o Biely dom s ním môže prehrať.