USA: Blue Origin žaluje NASA pre kontrakt pridelený SpaceX

Washington 17. augusta (TASR) - Spoločnosť Blue Origin amerického miliardára Jeffa Bezosa podala návrh na začatie súdneho konania voči vláde USA za jej rozhodnutie prideliť kontrakt na výskum Mesiaca konkurenčnej spoločnosti SpaceX. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie Blue Origin.



Bezosova spoločnosť podala návrh na pôde federálneho súdu so sídlom vo Washingtone, ktorý sa zaoberá finančnými požiadavkami voči americkej vláde (US Court of Federal Claims). Cieľom je "pokúsiť sa napraviť nedostatky" v súvislosti s pridelením kontraktu v rámci programu Artemis.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ešte v apríli spoločnosti SpaceX pridelil kontrakt v hodnote 2,9 miliardy amerických dolárov na výrobu lunárneho pristávacieho modulu. Viaceré ďalšie spoločnosti, ktoré sa o tento kontrakt uchádzali, proti tomuto rozhodnutiu namietali a tvrdili, že výberový proces nebol spravodlivý.



Blue Origin sa usilovala zvrátiť rozhodnutie americkej vlády a v júli podala proti rozhodnutiu NASA podnet na Úrad vlády USA pre zodpovednosť (GAO). Ten však dal za pravdu vládnemu úradu.



NASA v rámci programu Artemis plánuje v polovici tejto dekády opäť vyslať ľudí na Mesiac a vybudovať tam stanicu. V ďalšom desaťročí NASA plánuje uskutočniť let na Mars s ľudskou posádkou.