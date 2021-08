Bob Dylan v roku 1965 údajne zneužíval 12-ročné dievča

New York 17. augusta (TASR) - Americký spevák, textár a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Bob Dylan čelí žalobe zo sexuálneho zneužívania mladistvých. Údajná obeť v žalobe podanej už v piatok na súde v New Yorku tvrdí, že ju Dylan zneužil ako 12-ročnú pred viac ako 56 rokmi, informovali v pondelok agentúry AFP a DPA.



Žena, ktorá je v žalobe identifikovaná iba iniciálami J.C., uvádza, že Dylan ju v apríli a máji 1965 počas šiestich týždňov "viackrát" pohlavne zneužil – niekedy vo svojom apartmáne v známom newyorskom Hoteli Chelsea –, pričom ju nútil piť alkohol, dával jej drogy a vyhrážal sa jej fyzickým násilím.



Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, mal v tom čase 24 rokov. V roku 1965 vyšiel jeho piaty album Bringing It All Back Home.



Žalobkyňa, ktorá v súčasnosti žije v meste Greenwich v štáte Connecticut, v žalobe tiež píše, že utrpela "vážnu psychickú ujmu a emocionálnu traumu".



Hovorca 80-ročného hudobníka spomínané obvinenia odmietol a vo vyhlásení uviedol že "tvrdenie staré 56 rokov je nepravdivé a budeme sa proti nemu rázne brániť".



Žaloba na Dylana bola podaná na základe osobitného zákona o detských obetiach (Child Victims Act), umožňujúceho do 14. augusta 2021 podať v štáte New York žalobu dospelým osobám, ktoré sa v detstve stali obeťami sexuálneho zneužívania.



Začiatkom tohto roka zažalovala Dylana vdova po textárovi, s ktorým hudobník spolupracoval. Požadovala viac ako sedem miliónov dolárov za predaj práv na piesne, ktorej spoluautorom bol jej manžel. Dylan tento súdny spor vyhral.