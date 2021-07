Brezident Biden prijme v Bielom dome spolkovú kancelárku Merkelovú

Washington/Berlín 15. júla (TASR) – Americký prezident Joe Biden prijme vo štvrtok v Bielom dome nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Cieľom stretnutia je podľa agentúry DPA opätovné naštartovanie vzťahov po ére Bidenovho predchodcu Donalda Trumpa.



Nemecká kancelárka je prvou európskou političkou, ktorú americký prezident privíta v Bielom dome od svojho nástupu do funkcie z 20. januára. Biden sa podľa DPA snaží napraviť vzťahy s Nemeckom, ale aj s ďalšími spojencami USA. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová povedala, že Merkelovej „návšteva znovu potvrdí hlboké a trvalé bilaterálne vzťahy medzi USA a Nemeckom".



Pre Merkelovú ide o rozlúčkovú návštevu Washingtonu. Spolková kancelárka sa už totiž nebude uchádzať o mandát v septembrových voľbách do Nemeckého spolkového snemu (Bundestagu).



Jednou z hlavných tém stretnutia vo Washingtone by mal byť projekt plynovodu Nord Stream 2, cez ktorý má prúdiť ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka, pričom obíde Ukrajinu. Tento projekt je podľa DPA najväčším sporným bodom medzi USA a Nemeckom. Obe strany sa už týždne snažia nájsť kompromis. Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa sa Berlín a Washington v mnohých bodoch už priblížili. Pred odletom však bola Merkelová skeptická, či sa jej počas návštevy Washingtonu podarí nájsť definitívne riešenie tohto sporu.



Medzi ďalšie témy pracovnej návštevy budú pravdepodobne patriť otázky spoločného prístupu k Číne a Rusku, bezpečnostná situácia v Afganistane krátko pred ukončením medzinárodnej vojenskej operácie a v neposlednom rade boj proti koronavírusovej pandémii.



Viaceré medzinárodné organizácie Merkelovú vyzývajú, aby sa vzdala svojho odporu proti oslabeniu patentovej ochrany pre vakcíny proti koronavírusu. Merkelová nesúhlasí s návrhom na uvoľnenie ochranných práv na výrobu preparátov. Podľa nej patenty nelimitujú produkciu vakcín, problém je podľa nej vo výrobných kapacitách. Pozastaviť platnosť patentov na vakcíny chce vyše 100 členských štátov Svetovej obchodnej organizácie (WTO), aby firmy mohli očkovacie látky vyrábať vo väčšom počte štátov. Biden sa vyslovil za dočasné pozastavenie patentovej ochrany v globálnom boji proti pandémii.



Merkelovej štvrtkový program vo Washingtone sa začína pracovnými raňajkami s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Okrem toho má naplánované stretnutie s predstaviteľmi amerických firiem. Kancelárka navštívi aj Univerzitu Johnsa Hopkinsa, ktorá jej udelí čestný doktorát.