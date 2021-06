USA, Británia a Kanada sa pripoja k EÚ, zavedú sankcie voči Bielorusku

Washington 21. júna (TASR) - Spojené štáty, Británia a Kanada sa pripoja k Európskej únii a zavedú nové sankcie voči Bielorusku v súvislosti s núteným pristátím lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča, informovala agentúra AFP.



Spojené štáty zavedú v koordinácii s EÚ sankcie na desiatky bieloruských predstaviteľov. Podľa amerického ministra zahraničných vecí Anthonyho Blinkena chcú takto USA "podporiť úsilie bieloruského ľudu o demokraciu".



"Sankcie vysielajú jasný signál bieloruským úradom, že Spojené kráľovstvo nebude tolerovať príchod do krajiny alebo používanie našich finančných inštitúcii ľuďom, ktorí utláčajú ľudské práva," píše sa vo vyhlásení britského ministerstva zahraničných vecí.



Ministri zahraničných vecí EÚ schválili v pondelok na stretnutí v Luxemburgu rozsiahle sankcie voči Bielorusku, ktoré postihujú celé sektory tamojšej ekonomiky. Rozšíril sa tiež zoznam sankcionovaných osôb, keď doň pribudlo osem organizácií a 78 osôb, vrátane Lukašenkovho syna Dzmitryja a manželky jeho druhého syna Viktara Liliji, ako aj bieloruských ministrov obrany a dopravy.



Lietadlo spoločnosti Ryanair muselo 23. mája počas letu z Grécka do Litvy núdzovo pristáť na minskom letisku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné. V lietadle sa nachádzal aj bieloruský opozičný novinár a aktivista Raman Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali. Viacerí predstavitelia EÚ označili postup bieloruských úradov za akt štátneho pirátstva.