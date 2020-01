Britský princ Andrew nespolupracuje pri vyšetrovaní prípadu Epsteina

New York 27. januára (TASR) - Americký prokurátor v pondelok oznámil, že britský princ Andrew napriek svojim prísľubom vôbec nespolupracuje pri vyšetrovaní kauzy okolo zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Ten bol ešte pred svojím vlaňajším úmrtím obvinený zo sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat. Informovali o tom agentúra AP a denník The Guardian.



Geoffrey Berman, prokurátor pozorujúci nad vyšetrovaním Epsteinových sexuálnych zločinov, povedal, že prokuratúra a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) kontaktovali princových právnikov a požiadali ich, aby mu mohli položiť niekoľko otázok. Andrew s tým však zatiaľ nesúhlasil.



"Spolupráca zo strany princa Andrewa bola doposiaľ nulová," uviedol newyorský federálny prokurátor Geoffrey Berman.



Celkovo 15 žien voči Epsteinovi vznieslo obvinenie zo zneužívania a iných sexuálnych deliktov.



Princ Andrew (59) v novembri 2019 vyhlásil, že sa vzdáva plnenia svojich oficiálnych povinností. Kráľovná Alžbeta II. mu na to udelila príslušný súhlas. Princ si podľa svojich slov uvedomil, že jeho priateľstvo s finančníkom Epsteinom obvineným z činu súvisiaceho s pohlavným zneužívaním mladistvých "vážne narušovalo" prácu kráľovskej rodiny v mnohých organizáciách a charitách.



Žena menom Virginia Robertstová uviedla, že Epstein ju nútil mať sexuálny styk s viacerými staršími mužmi vrátane princa Andrewa. Robertsová tvrdí, že ju princ Andrew donútil k styku v roku 2001 v Londýne a neskôr ešte dvakrát. Andrew a ostatní muži tieto obvinenia popreli.



Princ Andrew a Epsteinova priateľka Ghislaine Maxwellová takisto popreli, že by vedeli o tom, že Epstein sexuálne zneužíval neplnoleté dievčatá. Viaceré ženy, ktoré vzniesli obvinenie voči Epsteinovi, vo svojich výpovediach tvrdili, že ich najala práve Maxwellová.



Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený. Vo väzení čakal na začiatok súdneho procesu za obvinenia z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete.



Americký minister spravodlivosti William Barr po Epsteinovej samovražde vyhlásil, že vyšetrovanie bude pokračovať.