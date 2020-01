Bryantov vrtuľník nebol vybavený dôležitým varovným systémom

Los Angeles 29. januára (TASR) - Vrtuľník, pri havárii ktorého v nedeľu zahynula legenda NBA Kobe Bryant, nebol vybavený dôležitým softvérom, ktorý upozorňuje pilotov na situáciu, keď sa stroj dostane príliš blízko povrchu zeme. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Systém TAWS, ktorý je navrhnutý tak, aby varoval posádku pred bezprostredne hroziacim rizikom kolízie, nebol na vrtuľníku patriacom Bryantovi nainštalovaný. Išlo o stroj typu Sikorsky S-76, uviedol americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB).



"Systém TAWS by bol určite pomohol," uviedla predstaviteľka NTSB. Zdôraznila však, že nevie posúdiť, či by prítomnosť daného systému dokázala zabrániť havárii.



Tento varovný systém nie je pre vrtuľníky v USA povinný. NTSB však odporúča jeho inštaláciu na všetkých vrtuľníkoch, ktoré majú šesť a viac miest pre pasažierov.



Vrtuľník s Bryantom sa zrútil na svah v južnej Kalifornii. Úrady identifikovali jeho telo po tom, ako z miesta nešťastia vyzdvihli ostatky všetkých deviatich obetí.



Bryant, päťnásobný šampión NBA a dvojnásobný zlatý olympijský medailista, zahynul vo veku 41 rokov spolu so svojou 13-ročnou dcérou a ďalšími siedmimi osobami na palube vrtuľníka. Príčina havárie sa vyšetruje.