USA budú evakuovať tisíce Afgancov, ktorí pomáhali americkej armáde

Washington 14. júla (TASR) - Administratíva prezidenta USA Joea Bidena spustí počas posledného júlového týždňa evakuáciu tisícov tlmočníkov a ďalších Afgancov, ktorí počas takmer 20 rokov trvajúcej vojny v Afganistane pomáhali americkej armáde a obávajú sa pomsty zo strany hnutia Taliban. Oznámila to v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného vysoko postaveného predstaviteľa Bidenovej administratívy.



Evakuačné lety z Afganistanu budú v prvej fáze otvorené pre tých Afgancov, ktorí už požiadali o mimoriadne prisťahovalecké víza do USA. Relokácie bude mať na starosti americká armáda, ktorá bude evakuantov najskôr premiestňovať na svoje základne v zahraničí.



Do evakuačného plánu by mohli byť potenciálne zahrnuté desaťtisíce ľudí - občanov Afganistanu, ktorí pomáhali americkým silám, a ich rodinných príslušníkov.



"Na základe nariadenia prezidenta Bidena Spojené štáty spúšťajú Operáciu Spojenecké útočisko (Operation Allies Refuge) s cieľom podporiť evakuačné lety pre tých občanov Afganistanu a ich rodinných príslušníkov, ktorí budú mať o to záujem a budú mať na to nárok," uviedol nemenovaný americký predstaviteľ, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Na evakuáciu budú mať nárok tí Afganci, ktorí "podporovali Spojené štáty a ich partnerov" a ktorí oficiálne požiadali o možnosť odísť zo svojej vlasti.



Podľa niektorých odhadov stanovené podmienky splní približne 18.000 osôb. Nárok na evakuáciu z Afganistanu by tak po zahrnutí rodinných príslušníkov mohlo mať až 100.000 ľudí. Nie všetci afganskí tlmočníci však o evakuáciu požiadali.



Mnohí Afganci, ktorí pre americkú armádu vykonávali tlmočnícke a iné služby, sa obávajú odplaty zo strany fundamentalistického hnutia Taliban, ktoré v súčasnosti dostáva pod svoju kontrolu čoraz väčšie, predovšetkým vidiecke oblasti Afganistanu. Deje sa tak v situácii, keď sa z Afganistanu po takmer 20 rokoch sťahujú americké jednotky, ktorých odsun by mal byť ukončený do 31. augusta tohto roka.



Samotný Taliban tvrdí, že kontroluje už 85 územia krajiny, čo však vláda v Kábule označuje za prehnané propagandistické tvrdenie.



Ozbrojenci Talibanu už zabili tisíce Afgancov spolupracujúcich so zahraničnými silami. Islamisti však nedávno vyhlásili, že títo Afganci sa pod odchode amerických síl nemusia ničoho obávať, ak svoje činy oľutujú.