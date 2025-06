USA budú na budúci týždeň rokovať s Iránom, Trump pripustil dohodu

Haag 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu v Haagu vyhlásil, že Spojené štáty budú na budúci týždeň viesť s Iránom rokovania, z ktorých by mohla vzísť dohoda o iránskom jadrovom programe. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Budeme na budúci týždeň hovoriť s Iránom, možno podpíšeme dohodu, neviem,“ povedal Trump na tlačovej konferencii po skončení summitu NATO v Haagu.



Vyjadril tiež presvedčenie, že vojna medzi Iránom a Izraelom sa skončila, pretože obe strany chceli boje ukončiť.



Na otázku, prečo si je istý, že konflikt sa skončil, Trump novinárom odpovedal: „Hovoril som s obidvomi (štátmi) a oba sú (vojnou) unavené, vyčerpané... Bojovali veľmi, veľmi tvrdo a veľmi kruto, veľmi násilne a obaja (Irán a Izrael) boli spokojní, že sa môžu vrátiť domov a že to majú za sebou,“ vyhlásil Trump.



Prezident USA konštatoval, že sa podarilo skoncovať s hrozbou, že Irán nebude môcť mať jadrovú zbraň. Pre Trumpa bol americký útok na Irán „veľmi dobrou operáciou“ a „veľkým krokom k mieru“. „Preukázali sme americkú dôveryhodnosť. Podarilo sa mi to,“ vyhlásil americký prezident na summite NATO v Haagu.



Bol to práve Trump, kto v noci na utorok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom a totálnom“ prímerí, ktoré má ukončiť ich 12 dní trvajúci vojnový konflikt.



Najskôr mali obe strany čas do utorka 06.00 h SELČ (07.30 h teheránskeho času), aby dokončili rozbehnuté operácie. Irán mal následne prímerie začať dodržiavať ako prvý, Izrael sa k tomuto režimu mal pridať po 12 hodinách.



Obe strany však prímerie porušili, čo Trumpa nahnevalo. Obzvlášť kritický bol voči Izraelu a na premiéra Benjamina Netanjahua v telefonáte dokonca zvýšil hlas, pričom sa dožadoval odvolania izraelského náletu, napísal denník The Jerusalem Post. Následne však americký prezident v utorok popoludní (SELČ) deklaroval, že prímerie je v platnosti.