USA budú od cestujúcich z Číny vyžadovať negatívny test na covid

Washington 29. decembra (TASR) - Spojené štáty budú od 5. januára vyžadovať negatívny výsledok testu na koronavírus od všetkých cestujúcich prichádzajúcich letecky z Číny. Oznámilo to v stredu americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Dôvodom je nárast prípadov tejto nákazy v Číne, o ktorých Peking podľa Washingtonu zároveň dostatočne neinformuje, uvádza agentúra AFP.



Od uvedeného termínu sa budú musieť cestujúci z Číny vo veku dva a viac rokov prichádzajúci do USA preukazovať negatívnym výsledkom testu, ktorý absolvujú najviac dva dni pred svojim odletom. Negatívny test bude vyžadovaný aj od cestujúcich z dvoch čínskych osobitných administratívnych oblastí - Hongkongu a Macaa.



CDC uviedlo, že opatrenie bolo prijaté s cieľom "spomaliť šírenie ochorenia COVID-19 v Spojených štátov" v čase nárastu prípadov tejto nákazy v Číne, a to vzhľadom na "nedostatok adekvátnych a transparentných epidemiologických údajov" z tejto krajiny.



Podľa nemenovaného popredného predstaviteľa amerických zdravotníckych úradov sa pre rýchly nárast prípadov covidu v Číne zvyšuje aj "potenciál vzniku nových variantov" tohto vírusu. Dodal, že pre USA je takéto varianty zároveň ťažké identifikovať vzhľadom na nedostatočné informácie z čínskej strany.



Požiadavka negatívneho výsledku testu sa bude vzťahovať na všetkých cestujúcich, ktorí priletia do USA z Číny, a to vrátane prechodu cez tretiu krajinu, a bez ohľadu na ich národnosť či predošlé absolvovanie očkovania proti covidu. Negatívnym výsledkom testu sa budú musieť preukazovať aj cestujúci, ktorí budú cez USA len prechádzať do inej krajiny.



Povinné testovanie na covid oznámili ešte pred USA pre ľudí prichádzajúcich z Číny aj Taliansko či Japonsko.



Čína uvoľnila obmedzenia v oblasti hromadného testovania a karantény začiatkom decembra – po takmer troch rokoch snáh o úplné potlačenie šírenia covidu, respektíve politiky tzv. nulovej tolerancie. Ukončenie povinného testovania na koronavírus, ktoré tam podnietili masové protesty, však sťažilo sledovanie prudko rastúceho počtu nových prípadov nákazy. Čínske úrady priznali, že v súčasnosti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.