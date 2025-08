USA budú od niektorých žiadateľov o víza chcieť kauciu do 15.000 USD

Washington 5. augusta (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že niektorí žiadatelia o víza budú čoskoro musieť zaplatiť kauciu až do výšky 15.000 dolárov. Ide o súčasť prísnejších opatrení administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa proti migrácii, aby tak odradila od prekročenia povolenej dĺžky pobytu po skončení platnosti víz. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Pilotný program bude od konca tohto mesiaca vyžadovať, aby žiadatelia z určitých krajín zaplatili sumu „najmenej 5000 dolárov“ ako zábezpeku za vydanie víza, pričom finančné prostriedky sa vrátia v prípade, ak splnia podmienky pobytu - alebo prepadnú, ak zostanú v krajine po vypršaní platnosti víz.



„Konzulárni úradníci môžu od žiadateľov o neimigrantské vízum, na ktorých sa vzťahuje táto vízová politika, požadovať zloženie kaucie do výšky 15.000 dolárov ako podmienku vydania víza,“ uviedol úrad v oznámení, ktoré bude uverejnené v utorok v americkom Federálnom registri.



Vo vyhlásení sa uvádza, že by sa 12-mesačný program týkal iba cudzích štátnych príslušníkov z krajín, „ktoré ministerstvo na základe správy ministerstva vnútornej bezpečnosti z roku 2023 identifikovalo ako krajiny s vysokou mierou prekročenia povolenej dĺžky pobytu po vydaní víz“. Nešpecifikovalo však krajiny, ktorých sa program dotkne, píše AFP.



Program sa začne 20. augusta a bude sa vzťahovať na neimigrantské víza kategórie B-1 alebo B-2. Tí, ktorí budú požiadaní o zaplatenie kaucie, budú musieť vstúpiť na územie Spojených štátov i odletieť z neho výlučne zo zoznamu vopred vybraných letísk.



Ministerstvo zahraničných USA vecí odôvodnilo spustenie tohto pilotného programu tým, že ide o „kľúčový pilier zahraničnej politiky Trumpovej administratívy na ochranu Spojených štátov pred jasnou hrozbou pre národnú bezpečnosť, ktorú predstavujú prekročenia povolenej doby pobytu s vízami“, cituje AFP.