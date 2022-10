USA budú prijímať utečencov z Venezuely, podobne ako z Ukrajiny

Washington/Mexiko 13. októbra (TASR) - Spojené štáty a Mexiko oznámili uzatvorenie dohody o prijímaní utečencov z Venezuely s cieľom zmierniť ich sústreďovanie na americko-mexických hraniciach. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúr AP a Reuters.



Vláda USA v rámci dohody s Mexikom súhlasila s prijatím 24.000 utečencov z Venezuely. Bude sa tak diať v podobnom režime, v akom americká vláda začala prijímať obyvateľov Ukrajiny po začiatku ruskej invázie.



USA prisľúbili prijatie až 100.000 Ukrajincov, z ktorých už do Spojených štátov prišli desaťtisíce, len v priebehu augusta takmer 17.000. Na americkom území môžu zostať až dva roky.



Spojené štáty sa s Mexikom tiež dohodli na tom, že mexická vláda prijme časť Venezuelčanov, ktorí boli vyhostení z USA, uviedli v stredu vlády oboch krajín.



Venezuela čelí už niekoľko rokov hlbokej humanitárnej a ekonomickej kríze, v dôsledku ktorej túto krajinu opustili už milióny ľudí. V poslednej dobe sa počet Venezuelčanov prichádzajúcich na hranice USA cez krajiny Strednej Ameriky výrazne zvýšil.



Na základe nového programu dohodnutého s Mexikom bude môcť do USA legálne vstúpiť až 24.000 občanov Venezuely. Zároveň sa však začne okamžite uplatňovať zásada, že Venezuelčania, ktorí nelegálne prekročia americké hranice, budú vrátení do Mexika.



Washington zároveň umožní vydanie dočasných víz pre takmer 65.000 pracovníkov s nižšou pracovnou kvalifikáciou, čo predstavuje dvojnásobok doterajšieho počtu. Približne tretina z týchto dočasných víz bude udelená obyvateľom Haiti a krajín strednej Ameriky.