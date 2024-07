USA budú spolupracovať s Mexikom pri kontrole dovozu ocele z Číny

Washington 10. júla (TASR) - Spojené štáty budú spolupracovať s Mexikom v záujme odstránenia medzier pri dovoze ocele a hliníka, ktoré Čína a ďalšie krajiny využívajú na obchádzanie dovozných ciel, oznámila v stredu Lael Brainardová, hlavná ekonomická poradkyňa amerického prezidenta Joea Bidena. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Čína vyrába príliš veľa dotovanej ocele, čo vedie k prudkému nárastu jej vývozu, povedala Brainardová. Oceľ z Mexika sa tak po novom bude môcť do USA dovážať bez cla len vtedy, ak bola roztavená a odliata v Mexiku, USA alebo Kanade. V opačnom prípade by sa v budúcnosti uplatňovali clá vo výške 25 %. Podobne na dovoz hliníka z Mexika, ktorý sa primárne tavil alebo odlieval napríklad v Číne, Bielorusku, Iráne alebo Rusku, sa budú vzťahovať clá vo výške 10 %. Dovoz čínskej ocele a hliníka na americký trh cez Mexiko, čím sa obchádzajú clá, podkopáva americké investície, dodala Brainardová.



Mexiko je teraz povinné poskytnúť colným orgánom USA príslušné doklady o pôvode o oceli a hliníku, ktoré sa majú doviezť do USA. Nové opatrenia znamenajú ďalšiu eskaláciu v už i tak vyostrenom obchodnom konflikte medzi USA a Čínou.



V máji USA oznámili, že na elektromobily z Číny uvalia osobitné 100-percentné clá, čo fakticky znamená ich odstránenie z amerického trhu, keďže konečná cena by bola príliš vysoká pre drvivú väčšinu kupujúcich automobilov. Vláda USA tiež zavádza nové alebo výrazne zvýšené clá na solárne články alebo polovodiče z Číny.