USA by mohli uvaliť ďalšie sankcie na Kubu, naznačil americký diplomat

Havana 24. mája (TASR) - Spojené štáty by mohli uvaliť ďalšie sankcie na Kubu, naznačil v piatok vedúci amerického zastupiteľské úradu v Havane Mike Hammer. Urobil tak iba niekoľko dní po tom, čo USA v stredu zakázali vstup do krajiny trojici kubánskym sudcom a jednému prokurátorovi za ich úlohu pri väznení politických disidentov. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa už predtým ohlásila novú tvrdú politiku voči Kube. Okrem iného ju vrátila na zoznam štátov podporujúcich terorizmus, sprísnila pravidlá týkajúce sa prevodov peňazí a ukončila programy pre migrantov, ktoré zaviedol Trumpov predchodca Joe Biden.



„Sankcie oznámené túto stredu boli len začiatkom. Táto administratíva je odhodlaná trestať utláčateľov. Ich konanie bude mať následky,“ povedal Hammer novinárom na tlačovej konferencii v Miami.



Šesťdesiatjedenročný kariérny diplomat prišiel na Kubu len pred šiestimi mesiacmi, za ten čas cestoval po krajine a rozprával sa s disidentmi, majiteľmi malých podnikov a Kubáncami všetkých spoločenských vrstiev, píše Reuters.



Kuba v súčasnosti čelí najhoršiemu hospodárskemu úpadku za posledné desaťročia, z ktorého tamojšia vláda obviňuje americké embargo z čias studenej vojny. Ide o súbor obmedzení, ktoré bránia finančným transakciám, obchodu a cestovnému ruchu.



Hammer povedal, že Kubánci, s ktorými sa rozprával počas svojich ciest, nesúhlasia s tým, že za problémy na ostrove môžu USA. „Ľudia uznávajú, že zodpovedný je kubánsky režim, nemá to nič spoločné so žiadnou politikou Spojených štátov,“ uviedol. Jeho vyjadrenia rozhnevali kubánsku vládu, ktorá ho obviňuje zo snáh vyvolať odpor s cieľom zvrhnúť komunistické vedenie na ostrove.



„Hammerove výroky neboli súčasťou neutrálnej tlačovej konferencie, ale skôr starostlivo zorganizovanou politickou operáciou..., ktorej cieľom bolo postaviť Trumpovu administratívu a (ministra zahraničných vecí) Marca Rubia do pozície 'spojencov Kubáncov',“ reagovala kubánska diplomatka Johana Tabladová.