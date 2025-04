USA by uvítali predĺženie veľkonočného prímeria vo vojne na Ukrajine

Washington 20. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu uviedlo, že by uvítalo predĺženie veľkonočného prímeria vo vojne na Ukrajine, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Kremeľ však už predtým oznámil, že prezident nevydal príkaz na jeho predĺženie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Videli sme, že prezident Putin v rámci Veľkej noci oznámil dočasné prímerie. Sme však naďalej odhodlaní dosiahnuť úplné a komplexné prímerie,“ ozrejmil hovorca ministerstva zahraničných vecí USA v nedeľňajšom vyhlásení. „Keďže v tejto chvíli posudzujeme serióznosť (Ruska), privítali by sme, keby (prímerie) pokračovalo aj po nedeli,“ doplnil hovorca.



Putin v sobotu oznámil, že od 17.00 h do nedele 23.00 h SELČ ruská strana zastaví všetky vojenské operácie. Nariadil tiež, aby armáda reagovala na akékoľvek porušenie tohto prímeria.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Rusko iba predstieralo dodržiavanie dočasného prímeria, no v skutočnosti v noci na nedeľu pokračovalo v stovkách útokov.



Podľa správy veliteľa ukrajinskej armády Olexandra Syrského k 20.00 hod (19.00 hod SELČ) „ruská armáda porušila Putinovo prímerie viac ako dvetisíckrát“ od začiatku dňa, napísal Zelenskyj na platforme X. Doplnil však, že v nedeľu nebol vyhlásený žiadny letecký poplach.



Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že Ukrajina porušila prímerie, v dôsledku čoho zahynulo niekoľko civilistov a došlo aj k poškodeniu infraštruktúry.