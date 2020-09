Bývalá členka Penceovho tímu podporila demokratického kandidáta Bidena

Washington 18. septembra (TASR) - Bývalá členka tímu amerického republikánskeho viceprezidenta Mikea Pencea vyjadrila podporu demokratickému prezidentskému kandidátovi Joeovi Bidenovi. Zároveň ostro kritizovala administratívu prezidenta Donalda Trumpa za prístup k epidémii koronavírusu v USA, informovala v piatok agentúra Reuters.



Olivia Troyeová bola počas svojho pôsobenia v Bielom dome súčasťou pracovnej skupiny pre koronavírus, ktorú vedie viceprezident Pence. Podieľala sa teda na opatreniach, ktoré v súvislosti s epidémiou prijímala Trumpova administratíva.



Dlhoročná členka Republikánskej strany Olivia Troyeová vo štvrtok obvinila prezidenta, že pre svoje vlastné politické ciele ignoroval závažnosť situácie a nepočúval varovania epidemiológov.



"Jeho najväčšou starosťou bolo to, že sa nachádzame vo volebnom roku" a to, ako to ovplyvní jeho snahy o znovuzvolenie, uviedla Troyeová vo videu, ktoré vo štvrtok zverejnila skupina s názvom Republican Voters Against Trump (Republikánski voliči proti Trumpovi).



"Pravda je taká, že jemu (Trumpovi) naozaj nezáleží na nikom inom, iba na sebe," hovorí ďalej vo videu. "Ak by prezident bol bral tento vírus vážne, alebo si aspoň dal tú námahu oznámiť, ako naozaj závažný tento vírus je, tak by spomalil jeho šírenie, zachránil by životy," dodala.



Viceprezident Pence komentoval tvrdenia svojej exkolegyne tým, že znejú ako slová nespokojnej bývalej zamestnankyne Bieleho domu, ktorá sa pred voľbami rozhodla zamiešať do politiky.



Prezident Trump sa pre médiá vyjadril, že Troyeovú nikdy osobne nestretol. Poznamenal však, že po svojom odchode z Bieleho domu v júli tohto roku napísala "prekrásny list", v ktorom vládu len chválila.



Tento list neskôr Biely dom zverejnil. Troyeová v ňom píše, že pracovná pozícia bola pre ňu "absolútnou cťou", pochvalné slová na adresu Trumpa či Pencea tam však neuvádza, píše Reuters.