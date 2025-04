Bývalého republikánskeho kongresmana odsúdili na 7 rokov väzenia

Washington 25. apríla (TASR) - Bývalý republikánsky kongresman George Santos bol v piatok odsúdený na 87 mesiacov väzenia za podvody a krádeže identity v súvislosti s prípadom, ktorý viedol k jeho vylúčeniu z Kongresu. Santos sa k obvineniam priznal už v auguste minulého roka, informuje TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



Bývalý kongresman sa priznal, že klamal sponzorom počas predvolebnej kampane a ukradol identitu takmer tuctu ľudí vrátane svojich rodinných príslušníkov. Peniaze od sponzorov prevádzal na vlastný osobný účet. V rámci dohody o vine a treste Santos tiež súhlasil so zaplatením pokuty vo výške približne 580.000 dolárov.



Santos sa mal rovnako dopustiť nepravdivých vyjadrení na pôde Snemovne reprezentantov o svojich aktívach a príjme a pred zvolením poberal podporu v nezamestnanosti, na ktorú nemal nárok.



Bývalý 36-ročný kongresman v minulosti trval na svojej nevine. Pre agentúru AP vo štvrtok uviedol, že rezignoval a prijal svoj osud. „Som na tom tak, ako by na tom bol v takejto situácii každý iný človek,“ napísal v textovej správe a dodal, že je pripravený „niesť následky za svoje činy“.



Podľa prokurátorov neprejavil skutočnú ľútosť za svoje činy napriek tomu, že to tvrdil v liste, ktorý tento týždeň adresoval americkým súdom. Navrhovaný trest sa mu zdal príliš tvrdý. Prokurátori argumentovali, že sa Santos stavia do role obete.