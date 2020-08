Bývalého zamestnanca CIA obvinili zo špionáže pre Čínu

Honolulu 18. augusta (TASR) - Bývalý zamestnanec americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Alexander Yuk Ching Ma, ktorý pracoval aj ako jazykovedec pre Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), bol v štáte Havaj obvinený zo špionážnej činnosti pre Čínu. Informovalo o tom v pondelok ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov, píše spravodajská stanica ORF.



Muža obviňujú z toho, že spolu so svojím príbuzným, takisto bývalým zamestnancom CIA, poskytovali spolupracovníkom čínskej tajnej služby dôverné informácie.



Ma, ktorý získal americké štátne občianstvo, začal pre CIA pracovať v roku 1982 a podľa vyšetrovateľov prešiel bezpečnostnou previerkou. V roku 1989 zo CIA odišiel a následne žil v Šanghaji. V roku 2001 sa vrátil do USA na Havaj, uviedla americká prokuratúra.



Ešte v tom istom roku sa Ma spolu so svojím údajným komplicom stretli s agentmi čínskej tajnej služby v Hongkongu, aby im odovzdali informácie o zamestnancoch, akciách a komunikačných kanáloch amerických úradov.



Obvinenia podľa obžaloby potvrdzuje video dokumentujúce uvedené stretnutie. Je na ňom vidieť i to, ako Ma dostal v hotovosti vyplatených 50.000 dolárov.



Ma údajne pravidelne kopíroval oficiálne dokumenty - okrem iného aj také, čo boli označené nápisom "tajné" - a bral si ich so sebou do Číny, keď v roku 2004 pracoval v Honolulu pre FBI.



CIA aj FBI sa odmietli vyjadriť k tomu, prečo bol Ma zadržaný až teraz. Jeho právnika Craiga Jeromea sa na bezprostrednú reakciu zastihnúť nepodarilo.