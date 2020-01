Bývalý Obamov minister Julián Castro odstúpil z prezidentského súboja

Washington 2. januára (TASR) - Bývalý minister výstavby v administratíve amerického prezidenta Baracka Obamu Julián Castro odstúpil vo štvrtok zo súboja o nomináciu Demokratickej strany pred tohtoročnými prezidentskými voľbami. Informovala o tom agentúra AP.



Castro (44), ktorý je vnukom mexických prisťahovalcov, bol v roku 2009 zvolený za starostu mesta San Antonio v Texase. V tejto funkcii pôsobil do roku 2014, keď sa stal ministrom výstavby Obamovej administratívy.



"Som veľmi hrdý na kampaň, ktorú sme spolu viedli. Počas tohto súboja... sme stáli na strane tých najzraniteľnejších a dali sme hlas tým, na ktorých sa často zabúda," uviedol Castro vo videoposolstve zverejnenom na internete. "Ale vzhľadom na to, že primárky v Iowe sú už o mesiac a vzhľadom na okolnosti tejto kampane som sa rozhodol, že jednoducho zatiaľ nenastal náš čas," dodáva na videu Castro, ktorému sa podľa najnovších prieskumov podarilo získať len približne jednopercentnú podporu medzi voličmi Demokratickej strany.