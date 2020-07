Bývalý policajt Chauvin čelí obvineniam z daňových podvodov

Washington 23. júla (TASR) – Bývalého amerického policajta Dereka Chauvina, obvineného z vraždy Afroameričana Georgea Floyda, obvinili z daňových podvodov. Informoval o tom denník The New York Times.



Rovnakým obvineniam čelí aj Chauvinova manželka Kellie. Vyšetrovanie oboch manželov sa začalo v júni. Chauvin a jeho manželka podľa prokuratúry v okrese Washington v americkom štáte Minnesota v rokoch 2014-19 neodovzdávali daňové priznania o dani z príjmu, vyhýbali sa plateniu daní či zatajovali skutočnú výšku svojich daňových povinností. Takisto neodviedli náležitú daň pri predaji vozidla.



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a 44-ročný Chauvin mu takmer osem minút kľačal na krku. Floyd sa po zatknutí sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho.



Derek Chauvin, ktorého po udalosti prepustili z policajného zboru, je obvinený z vraždy druhého stupňa. Traja ďalší, medzičasom tiež prepustení policajti sú obvinení z napomáhania a navádzania k vražde druhého stupňa. Súdny proces s obvinenými sa začne v marci 2021. Chauvinova žena podľa The New York Times niekoľko dní po Floydovej smrti požiadala o rozvod.



Chauvin počas svojej 19-ročnej policajnej kariéry čelil najmenej 16 sťažnostiam v súvislosti s jeho konaním a správaním v službe, pripomína The News York Times.



Smrť Georgea Floyda, ktorú okolostojaci nakrútili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré opakovane prerástli do násilností a celonárodnú diskusiu o rasizme a policajnom násilí.