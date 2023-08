Bývalý šéf Trumpovej kancelárie sa vydal úradom v Atlante

Atlanta 24. augusta (TASR) — Úradom v meste Atlanta v štáte Georgia sa vo štvrtok vydal Mark Meadows, bývalý šéf kancelárie exprezidenta USA Donalda Trumpa. Urobil tak v súvislosti s obvineniami z pokusu o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v tomto americkom štáte, informovala agentúra AP.



Meadows sa prihlásil v okresnej väznici v Atlante len niekoľko hodín predtým, ako tam má z rovnakého dôvodu príde aj samotný Trump. Výška kaucie bola v prípade Meadowsa stanovená na 100.000 dolárov, u Trumpa na 200.000.



Trumpa začiatkom minulého týždňa v Georgii obžalovali z vydierania a celého radu volebných podvodov. Došlo k tomu po rozsiahlom vyšetrovaní jeho snáh zvrátiť volebnú porážku v tomto štáte.



Obžalovaných bolo aj ďalších 18 ľudí vrátane Meadowsa a Trumpovho bývalého osobného právnika Rudyho Giulianiho, ktorý sa prihlásil v atlantskej väznici už v stredu.



Úradom sa dobrovoľne vydala už asi polovica obžalovaných, ktorým následne odobrali odtlačky prstov a zhotovili fotografie pre potreby polície.



Všetci obžalovaní v tomto prípade sa musia prihlásiť vo väznici v Atlante najneskôr do piatkového poludnia miestneho času.



Jeden z nich, právnik Kenneth Chesebro, podal žiadosť o zrýchlený proces. V takom prípade by sa súd so všetkými 19 obžalovanými musel začať najneskôr 3. novembra. Niektorí obvinení sa však usilujú postúpiť svoje prípady na federálny súd alebo chcú, aby sa ich prípady prerokúvali osobitne.



Samotný Trump, ktorý sa opäť chystá kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024, predtým označil obvinenia z volebných podvodov za falošné a politicky motivované. Avizoval však, že napriek tomu vo štvrtok príde do Atlanty, kde ho zatkne "radikálna ľavicová okresná prokurátorka Fani Willisová".