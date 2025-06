Bývalý šéf venezuelskej špionáže sa v USA priznal k narkoterorizmu

Miami 26. júna (TASR) — Bývalý šéf vojenskej spravodajskej služby vo Venezuele sa priznal k pašovaniu drog a narkoterorizmu. Na budúci týždeň sa postaví pred federálny súd v Spojených štátoch, informuje TASR podľa agentúry AP.



Generálmajor vo výslužbe Hugo Carvajal bol do USA v roku 2023 vydaný zo Španielska, kde sa viac ako desať rokov ukrýval pred americkými orgánmi.



Carvajal známy aj pod prezývkou El Pollo (Kura) priznal vinu vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Je obvinený z vedenia Kartelu slniečok, tvoreného vysokopostavenými dôstojníkmi venezuelskej armády. Ide o odkaz na ich odznaky na uniformách. V spolupráci s ľavicovými gerilami zo susednej Kolumbie sa pokúsili „zaplaviť“ USA kokaínom.



V liste adresovanom jeho obhajcovi prokurátori tento týždeň uviedli, že federálne smernice USA pre udeľovanie trestov vyžadujú, aby si 65-ročný Carvajal odpykal minimálne 50 rokov vo väzení.



Dlhoročný spolupracovník zosnulého prezidenta Huga Cháveza už nemá priame kontakty ma mocenské špičky vo Venezuele. Napriek tomu jeho podporovatelia tvrdia, že môže poskytnúť informácie o fungovaní gangu Tren de Aragua a jeho prenikaní do USA a tiež o špionážnych aktivitách Kuby, Ruska, Číny a Iránu, ktoré sú spájané so súčasným prezidentom Madurom.



Bývalý dôstojník CIA v Latinskej Amerike Gary Berntsen tento týždeň poslal prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi otvorený list, v ktorom nalieha na ministerstvo spravodlivosti, aby odložilo začiatok procesu a aby bývalého šéfa špionáže mohli vypočuť.



„Nie je to žiadny anjel, je to veľmi zlý človek,“ povedal Berntsen v rozhovore. „Ale musíme brániť demokraciu,“ dodal.



Carvajal „zneužil svoju pozíciu riaditeľa venezuelskej vojenskej spravodajskej služby a vzdal sa zodpovednosti voči venezuelskému ľudu, aby úmyselne spôsobil škodu Spojeným štátom“, povedal úradujúci riaditeľ protidrogovej agentúry DEA Robert Murphy. „Po rokoch snahy vyhýbať sa bezpečnostným orgánom pravdepodobne strávi zvyšok života vo federálnej väznici,“ uviedol.