USA čakajú na súhlas Iraku s nasadením systému Patriot

Washington/Bagdad 31. januára (TASR) - Spojené štáty čakajú na súhlas irackej vlády s umiestnením protiraketového systému Patriot, ktorý by chránil amerických vojakov pred iránskymi raketovými útokmi. Uviedol to vo štvrtok minister obrany USA Mark Esper, informuje agentúra AFP.



Irán odpálil 8. januára 11 rakiet na dve základne v Iraku, kde pôsobia aj americkí vojaci. Išlo o odvetu za zabitie popredného iránskeho generála Kásema Solejmáního pri útoku americkým dronom neďaleko letiska v Bagdade z 3. januára.



Pri iránskom útoku neboli zabití žiadni americkí vojaci, desiatky však v dôsledku explózií utrpeli otrasy alebo traumatické zranenia mozgu. Washington chce nasadiť rakety Patriot na lepšiu ochranu základní, kde je umiestnená časť z 5200 amerických armádnych príslušníkov pôsobiacich v Iraku.



Útok na Solejmáního, pri ktorom zahynul aj iracký veliteľ abú Mahdí Muhandis, viedol k pobúreniu v Iraku, ktorý ho odsúdil ako narušenie suverenity krajiny a prekročenie mandátu medzinárodnej koalície bojujúcej proti džihádistom zo skupiny Islamský štát (IS).



Iracký parlament vyzval na odchod amerických a ďalších zahraničných vojakov z krajiny, ktorý by podľa jeho uznesenia mala nariadiť iracká vláda. Tá je však v otázke prítomnosti zahraničných vojakov rozdelená a sama sa po mesiacoch protivládnych protestov nachádza v kríze.



Koalícia proti IS vznikla v roku 2014 po tom, ako džihádisti z tejto skupiny rýchlo ovládli tretinu irackého územia a veľké oblasti susednej Sýrie. Patria do nej jednotky zo 76 krajín, poskytujúce irackým silám výcvik a leteckú podporu v boji proti IS.



Tieto operácie v Iraku koalícia 5. januára pozastavila s odvolaním sa na bezpečnostné dôvody po sérii raketových útokov na svoje základne.



Hovorca koalície však vo štvrtok večer pre AFP povedal, že iracké bezpečnostné sily obnovili operácie proti spiacim bunkám Islamského štátu, podnikané v spolupráci so Spojenými štátmi vedenou koalíciou.